الصحة تكشف 7 أهداف هامة لمبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف ايضا الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية وتوزيع الخدمات وفقًا للاحتياج مما يسهم في جودة التخطيط الصحي وتحقيق العدالة .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012