شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزيرة الهجرة: لا نية لاستقطاع جزء من تحويلات العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة اليوم الثلاثاء - على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.

وتابعت سها جندي أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس ولمدة 5 أيام

قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :

حكومة قطر الجديدة تؤدى اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بالديوان الأميرى

أدت الحكومة القطرية الجديدة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، اليمين القانونية بالديوان الأميري، أمام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ثاني.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023، بتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمر نص على أن يشكل مجلس الوزراء القطري من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

تجديد حبس 29 متهما فى قضية "هوج بول" 15 يوما

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس 29 متهما بالقضية المعروفة بـ "هوج بول"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

الشكاوى الحكومية: تلقينا 99 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة، سعياً نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.