شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس ولمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :
السبت الموافق 11/3/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية).
الأحد الموافق 12/3/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم).
الإثنين الموافق 13/3/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا).
الثلاثاء الموافق 14/3/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف).
الأربعاء الموافق 15/3/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر).