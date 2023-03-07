الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس ولمدة 5 أيام

القاهرة - سامية سيد - قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :

محمد يوسف

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