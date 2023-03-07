شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر". وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما قدم سامح شكرى التعازى لحكومة وشعب اليونان الصديق فى ضحايا حادث تصادم القطارين.