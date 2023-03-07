شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: تحصين 7254 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم الانتهاء من تحصين أكثر من 7254 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن حيث تم توفير مسلتزمات الحملة من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين وقود وخلافه.

‎كما تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية أعمالها فى جميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

‎أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الحملة تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ونناشد المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

‎ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

‎وسيتم من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

‎وأضاف أنه يتم من خلال الحملة تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.