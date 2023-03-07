شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد مساندة مصر لأهداف "الأونروا" فى دعم اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأكد وزير الخارجية – بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية - مساندة مصر الكاملة لأهداف ومقاصد الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، موضحا أن مصر لن تألوا جهداً لمواصلة حشد الدعم اللازم للأونروا وأنشطتها.