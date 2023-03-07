شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً نموذجاً فريداً فى التضحية والعطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة وإقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة التى قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات ، فضلاً عن حرصهم الدائم للوصول بالقوات المسلحة إلى أرقى مستويات الأداء والإستعداد والكفاءة القتالية العالية بما يمكنها من تحقيق الأهداف العليا للوطن والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه ، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً وإحتفاءاً لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لإستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص.