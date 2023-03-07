شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68144 ) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (12200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (172) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12 ) دراجات نارية مخالفة، و(33 ) مخالفة موقف عشوائى، و(14) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.