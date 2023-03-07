شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ أيمن عاشور على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث شارك الدكتور الخشت، صباح اليوم الثلاثاء فى مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات التعليم العالي في مصر.

وخلال فعاليات المؤتمر، وقع الدكتور محمد الخشت بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن في مجال الدرجات العلمية المزدوجة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التعليم والبحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الوزارات المختلفة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في مصر وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي بهدف تعظيم دور مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات.