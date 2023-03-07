شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تواصل فعاليات حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة الدقهلية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المرحلة الثانية من حملة « بالوعى مصر بتتغير للافضل » التي تنفذها الوزارة وانطلقت من محافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث وصل قطار الحملة خلال الأسبوع الجاري إلى مركز ميت غمر وسط تفاعل وتجاوب كبير من الأهالي، في حين شهد الأسبوع الماضي تنفيذها في مركز المنصورة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، والعمل على تعزيز الوعي الصحيح، ونشر السلوكيات الإيجابية لدى المجتمعات المحلية.

وتستهدف الحملة خلال مرحلتها الحالية بمحافظة الدقهلية تقديم الخدمات والتوعية داخل 4 مراكز وهي «مركز ومدينة المنصورة - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس»، بإجمالي عدد قرى يبلغ 137 قرية بمتوسط مستهدف 13 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وتقدم الحملة خلال تواجدها في مركز ميت غمر كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر ،كما سيتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة أيضًا عيادة برنامج «2 كفاية » والتي تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن أيضا الكشف المبكر على الإعاقة للأطفال أقل من 3 سنوات.

وتقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وندوات برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

كما تقوم الرائدات الاجتماعيات بدور مهم للغاية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، وذلك من خلال إيصال برنامج « وعي للتنمية المجتمعية»، كما يتم العمل على محو الأمية للأسر.