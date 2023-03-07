شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.. وندوات إرشادية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 83 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" الذى يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 6 مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 747 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم عقد 17 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح، واجتماع مع جهاز الارشاد الزراعي بالمديرية وجهاز المكافحة للتنبيه على ضرورة تكثيف المرور الدوري على زراعات القمح بنواحي المحافظة، والتنبيه على جميع الجمعيات الزراعية بوجود المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

في سياق منفصل، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ندوة إرشادية حول محصول القمح، كما أعلنت المديرية استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة 16 حالة، كما تم المرور على 23 مركز تجميع ألبان و48 محل اعلاف.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، كما ناشدت المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

كما تم المرور على زراعات البصل بمحافظة الشرقية و تنفيذ ندوة ارشادية حول ذبابة الفاكهة والعفن الهبابى في المانجو، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة طبية بيطرية مجانية، كذلك تم إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع مركز وقرى المحافظة، وتنظيم ندوة إرشادية، للتوعية بأهمية التحصين للوقاية من مرضي الحمى القلاعية، و حمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: المحمودية، الدلنجات، كفر الدوار.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، كما نفذت عدة ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والتامين على الماشية.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد في الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ بورسعيد لمتابعة إجراءات تسهيل توريد محصول بنجر السكر، كما تم عقد اجتماع مع ممثلي شركات السكر للتنسيق لبدء موسم حصاد بنجر السكر وتسهيل توريده ونقله للمصانع، كما تم المرور على زراعات القمح، كذلك تم عقد ندوة إرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماع الحملة القومية لمحصول القمح، كما واصلت المرور على زراعات القمح والبطاطس، كما تم ضخ كميات من اللحوم البلدية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات بالحقول، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتفعيل الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية وضرورة التحصين، كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء في معرض اهلا رمضان بمدينة الطور بتوفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما تم تفقد الزراعات بمدينة دهب، وزراعة عدد ٣ افدنة زيتون اسباني لإنتاج الزيت، وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمزارعين، كما واصلت متابعة محصول القمح وتفقد المزارع بمدينتي الطور ورأس سدر كما تم متابعة باقي الزراعات الشتوية للموسم الحالي.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات البيطرية ورؤساء الأقسام، للتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات خلال الحملة،.كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث قامت لجنه من وحدة ابورماد البيطرية بتحصين الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصينات للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، كما تم مرافقة وزير التنمية المحلية في زيارة داخل المحافظة، حيث تم تفقد محطة الألبان رقم (1) والمزرعة السمكية ومحطة إنتاج البيض وأيضا محطة أمهات الدواجن، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، إطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والأغنام والماعز.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.