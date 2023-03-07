شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة أمنية لتفادى الوقوع فى فخ النصب الإلكترونى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتجنب النصب الإلكتروني وللحفاظ على أموال المواطنين وممتلكاتهم، عن طريق التعامل بحذر شديد مع منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في التعاملات المالية.

وشدد "عبد المجيد" على عدم إرسال أموال لأشخاص مجهولين أو شركات وهمية، خاصة التي تعمل في مجال توظيف الأموال، وعدم الموافقة على الصداقات العشوائية أو إجراء شات مع أشخاص لا نعرفهم.

وحذر الخبير الأمني من خطورة وضع الأموال مع أشخاص يتحدثون عن فوائد مالية ضخمة تتخطى الـ50 %، مؤكدا أن ذلك لا يتفق مع العقل والمنطق.

وفي حالة وقوع جريمة النصب الإلكتروني، أكد الخبير الأمني على ضرورة البلاغ الفوري عنها، سواء بالتوجه لأقرب قسم ومركز شرطة أو لمباحث الإنترنت والأموال العامة، أو عن طريق صفحة وزارة الداخلية أو الإبلاغ التليفوني من خلال الخطوط الساخنة.

وشدد الخبير الأمني على أهمية الاحتفاظ بالأدلة خاصة من السوشيال ميديا، لو كانت رسائل أو محادثات، لاثبات وقوع جريمة النصب الالكتروني وملاحقة المتهمين والقائمين عليها.

وأكد الخبير الأمني على أهمية توعوية المواطنين بمخاطر جرائم النصب الالكتروني عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وتناولها في الدراما بشكل يصل للمواطنين ويوعيهم، والحديث عنها في المدارس ودور العبادة لتوعية المواطنين من هذا الخطر حتى يتفادها الجميع ويحافظوا على أموالهم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب إلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – عدد 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.