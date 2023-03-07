شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة قطر الجديدة تؤدى اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بالديوان الأميرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الحكومة القطرية الجديدة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، اليمين القانونية بالديوان الأميري، أمام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ثاني.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023، بتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمر نص على أن يشكل مجلس الوزراء القطري من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

كما نص الأمر على أن يكون الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيرا للداخلية، وعلي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب ، بالإضافة للدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزيرا للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء.

كما ضم التشكيل: يكون غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرا للثقافة، ومسعود بن محمد العامري، وزيرا للعدل.

وضم التشكيل كذلك: الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغير المناخي، والدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء.