وزير التعليم العالى: إعداد برامج أكاديمية وفقًا لاحتياجات كل إقليم بالدولة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، إن استراتيجية الوزارة مرت بعدة مراحل من خلال الاجتماع مع الوزراء لتحقيق عدة أهداف منها رفع جودة التعليم والبحث العلمى وتطبيقاتهً، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال وبناء الاقتصاد المعرفة، موضحًا ان الوزراء كان لهم رؤية فى الإستراتيجية حيث تم وضع الدولة واحتياجات كل اقليم والأنشطة الاقتصادية لكل إقليم من 7 إقاليم التى بها الجامعات والمراكز البحثية، وكان لزاما الوقوف على احتياجات كل إقليم جغرافيًا وإعداد البرامج الأكاديمية لكل إقليم.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان استراتيجيةً وزارة التعليم العالى 2030 نتحدث فى هذه المرحلة عن جامعات الجيل الرابع موضحًا أن لدينا 3 مدخلات للإستراتيجية منها احتياجات كل الإقليم ورؤية الدولة ومفاهيم الجيل الرابع التى تبدأ بالتكامل على مستوى المؤسسات الاكاديمية والاتصالية والمرجعية الدولية والريادة والإبداع والاستدامة .

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد تتكامل مع بعضها فى كل إقليم لتحقيق الانشطة الاقتصادية حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 7 إقاليم حيث تضم محافظات مصر 28 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية, و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع للجامعات الأجنبية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور الى إن اليوم سيشهد 5 ورش عمل لتحقيق الاستراتيجية والاتصال مع العناصر الرئيسية فى الرؤية، كما سيتم توقيع برتوكولات تعاون مع الصناعة وفقا لاحتياجات كل إقليم.