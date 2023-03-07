شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن انطلاق المرحلة الثانية لحملة نظافة المساجد استعدادًا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادًا لشهر رمضان المبارك، انطلقت صباح اليوم 7 مارس 2023 م، المرحلة الثانية لحملة النظافة الموسعة للمساجد على مستوى الجمهورية تحت شعار كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتي تستمر حتى نهاية شهر شعبان.

يأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، ونظافة أسطح المساجد، ودورات المياه وملحقات المساجد ورفع أي كهن بالمسجد أو ملحقاته إلى مخازن المديرية، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

وفي إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بتسع محافظات أمس الاثنين ، تحت عنوان: "ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن تحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا، وكان يؤمل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام بمكة، وكان يقلب وجهه في السماء راجيًا ومؤملا ذلك، وهنا كان العطف والكرم الإلهي والذي أبرز مكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) ورفعة شأنه، وعظيم منزلته (صلى الله عليه وسلم) عند ربه، وأن التحول هنا في مسألة القبلة ليس مجرد تحول مكاني فحسب، إنما هو دلالة على حسن الاتباع، فالدرس الأهم في تحويل القبلة هو اختبار مدى قوة وصلابة إيمان المؤمنين واستجابتهم لأمر الله (عز وجل).

ففي مديرية أوقاف الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مقام الشيخ الطيب، حاضر فيه د السيد محمد حمزة عبدالرحيم المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والشيخ صلاح نور عبدالعال علي وكيل المديرية، وقدم له الشيخ أبو الحسن محمد حامد إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ حسين محمد حسين إبراهيم قارئا ومبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي شبل، حاضر فيه الدكتور محمد محمد الشنواني أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة، والقارئ الشيخ محمود العيسوي قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السد العالي بدمنهور، حاضر فيه الدكتور بديع فتح الله عليوة أستاذ اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، والقارئ الشيخ كريم مسعود الجنبيهي قارئًا، والمبتهل الشيخ شعبان رضوان مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء بالحمام، حاضر فيه الشيخ سليمان مطاوع مدير الإدارة، والشيخ محمد حمزة أبو الإسعاد إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ عيد عبد اللطيف قارئًا، والمبتهل الشيخ خلف سلمان مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمار بن ياسر، حاضر فيه هشام محمد فراج حميد مدرس بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط, والشيخ خالد جمال عبد الناصر مفتش متابعة بالمديرية، وقدم له الشيخ عصام عبد الصالحين محمد علي إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ عاطف بكير قارئًا، والمبتهل الشيخ يحيى عبد الفتاح مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العرب، حاضر فيه الشيخ الشحات محمد عبد اللطيف مدير إدارة شئون الإدارات بالمديرية، والشيخ أشرف حمدي إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ صالح جمال قارئًا ومبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كفر الشيخ عطيه، حاضر فيه الدكتور محمد المتولي علي فاضل أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وقدم له الشيخ محمود النجار إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ حسن منصور قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عبدالعظيم مبتهلًا، بحضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة، والشيخ مهدي حامد مدير إدارة أوقاف التل الكبير، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مسعود، حاضر فيه الدكتور رضا عبد المجيد المتولي أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، والقارئ الشيخ أحمد جبريل قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد إبراهيم أبو العز مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عصفور، حاضر فيه الدكتور عبدالمنعم سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وقدم له السيد صالح، والقارئ الشيخ محمد سلامة قارئًا، والمبتهل الشيخ عماد النجار مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.