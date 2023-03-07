شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية لوعاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن استعداد المجمع لإطلاق برنامج دعوي وتوعوي شامل خلال أيام شهر رمضان المبارك، في إطار عناية الأزهر الخاصة بالأنشطة الدعوية فى رمضان؛ لما فى هذا الشهر من فضائل وفرصة للإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتخلي عن كل ما يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الخطة الدعويَّة التي ينفذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، تشتمل على محورين رئيسين، المحور الأول: وهو التواصل المباشر من خلال عقد دروس ولقاءات ميدانية، في أماكن متنوعة سواء في المساجد أو أمسيات دينية في مراكز الشباب أو المقارئ الرمضانية، إلى غير ذلك من أماكن التلاقي المتنوعة مع الجمهور.

أضاف الأمين العام أن المحور الثاني للخطة: هو البرنامج الإلكتروني ويضم نحو (10) برامج دعوية إلكترونية -عبر منصَّات التواصل الاجتماعى للمجمع والموقع الرسمى له على بوابة الأزهر- فى تخصصات علمية ودعوية وتربوية وفكرية متنوعة، إضافة إلى مجموعة فيديوهات أخرى باللغة الإنجليزية.

وأوضح الأمين العام أن اللجنة العليا للدعوة بالمجمع ستطلق خلال شهر رمضان بمدينة البعوث الإسلامية برنامجًا علميًا لشرح ربع «المنهيات والمأمورات» من كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي؛ والذي بدأ حلقاته وعَّاظ الأزهر من شهر شعبان تمهيدًا للاستعداد للشهر الكريم، حيث تستمر فعالياته يوميًا في شهر رمضان.

وأوضح الأمين العام أن من أبرز البرامج الدعوية الإلكترونية التى سيطلقها المجمع وستذاع على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، برامج: «فتاوى، وفيكم رسول الله، روضة الطائعين، همسات، فيما يفكرون؟!، بقلب سليم، مُتَّفقٌ عليه، المقرأة الرمضانية، ابتهالات وأدعية»، بالإضافة إلى سلسلة فيديوهات باللغة الإنجليزية عن: «النبي الذي لا يعرفونه» والتي تستهدف التعريف بالنبى الكريم ﷺ وجوانب الرحمة والإنسانية في شخصيته، كما تشتمل الخطة الدعوية -أيضًا- على مجموعة من البرامج المباشرة الخاصة بالمرأة والأطفال عبر مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، في قضايا ومفاهيم متنوعة منها جوانب فقهية وتربوية وأخلاقية.