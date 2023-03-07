شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء بالحكومة يؤكدون أهمية استراتيجية التعليم العالى لمواكبة متطلبات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأذاعت وزارة التعليم العالى فى بداية المؤتمر فيديى يتضمن كلمات لوزراء التربية والتعليم والتخطيط والصحة والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الزراعة ووزير الصناعة، بالإضافة إلى كلمة للسير مجدى يعقوب طبيب القلوب.

وقال السير مجدى يعقوب يسعدنى ويشرفنى المشاركة فى هذا المؤتمر الهام لإطلاق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا ان الاستراتيجية تعتمد على التكامل بين كافة المؤسسات التعليمية

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن العلاقة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ديناميكة تفاعلية لأن خريجى المدارس هم مدخلات التعليم العالى ومرحلة التعليم الجامعى وبالتالى هناك تكامل لتخريج صلابعلى قر من مواكبة سوق العمل.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدولة تؤكد على الاستثمار فى التعليم والعنصر البشرى والدولة، أعطت التعليم أهمية قصوى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة واثر التعليم يمتد لزيادة الانتاجية وكل مؤسساتالدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعى لتتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل لمواكبةالتطلبات الحديثة.

فيما قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن هناك تنسيق كامل بين وزارتى الصحة والتعليم العالى ونأملان يكون هناك تنسيق فيما يخص الاحتياجات الفعلية فى التخصصات الطبية المختلفة التى تحتاجها وزارة الصحةفى المستشفيات .

فيما قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أحد أهم شركاءنا فى الاستراتيجية الوطنية للتوظيف وهناك ارتباط وثيق باحتياجات سوق العمل للعمل على التقليل من معدلات البطالةورفع معدلات التوظيف.

فيما تناولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، دور الجامعات واستراتيجية التعليم العالى وأهمية ربطهابرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة ، كما تناول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اهمية التعاون بين وزارةالتعليم العالى والاتصالات مؤكدا أن التكنولوجيا أصبحت مؤثرة بشكل كبير فى كل مناحى الاحتياج.

فيما قال السيد القصير وزير الزراعة أن البحث العلمى ركيزة أساسية لاقتصاد الدول ونتعاون فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى الدولة المصرية.