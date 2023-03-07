شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برامج وخطة مجمع البحوث الإسلامية فى شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من البرامج والأنشطة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرز البرامج الدعوية الإلكترونية التى سيطلقها المجمع وستذاع على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان برامج:

1. فتاوى

2. وفيكم رسول الله

3. روضة الطائعين

4. همسات

5. فيما يفكرون؟!

6. بقلب سليم

7.مُتَّفقٌ عليه

8. المقرأة الرمضانية

9. ابتهالات وأدعية

بالإضافة إلى سلسلة فيديوهات باللغة الإنجليزية عن: «النبي الذي لا يعرفونه» والتي تستهدف التعريف بالنبى الكريم ﷺ وجوانب الرحمة والإنسانية في شخصيته.

كما تشتمل الخطة الدعوية -أيضًا- على مجموعة من البرامج المباشرة الخاصة بالمرأة والأطفال عبر مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، في قضايا ومفاهيم متنوعة منها جوانب فقهية وتربوية وأخلاقية.