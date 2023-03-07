شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نوريانا بدر صاحبة الصوت العذب من مدرسة الإنشاد الديني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الطفلة نوريانا بدر، صاحبة الصوت الملائكي العزب درع التكريم أثناء الاحتفال بتخرج الدفعة 13 دفعة الشيخ نصر الدين طوبار من مدرسة الإنشاد الدينى، داخل قصر الأمير طاز بالقاهرة الفاطمية.

يذكر أن نوريانا بدر هي إبنه دار الأوبرا المصرية التي التحقت بها منذ أن كان عمرها 7 سنوات حتي نشأت في جو فني مصري يتخلله الأغاني التي تنمي الانتماء الوطني والموسيقى الشرقية الراقية.

والتحقت نوريانا بدر بمدرسة الإنشاد الدينى بقيادة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين.