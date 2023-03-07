شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب أو تحويلات العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.