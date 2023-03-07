شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أى عضة أو خربشة أو لعق جلد من حيوان ضال يواجه بإجراءات وقائية فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن داء الكلب من الأمراض التي يصعب تشخيصها قبل ظهور الأعراض وفي حال ظهور الأعراض يصبح العلاج وغالبا يؤدى إلى الوفاة.

وأوصت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى التطعيم فور الإصابة مباشرةً ودون تردد.

وتابعت، يجب اعتبار كل الكلاب والقطط الضالة وكذلك الحيوانات الأليفة الغير محصنة مصابة لحين ثبوت العكس

وهذا يعني التعامل مع أى عضة أو خربشة أو مجرد اللعق للجلد من حيوان ضال أو غير محصن علي أنه مصاب والحرص علي سرعة اتخاذ إجراءات وقائية محددة وفورا.

واستكملت وزارة الصحة، عند التعرض للعض او الخربشة من كلب أو قط أو أي حيوان مصاب يجب التماس الرعاية الصحية.