شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل سائحين عبر 13 رحلة من إيطاليا والتشيك وألمانيا وبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 13 رحلة طيران دولية، تصل من عدة دولة أوربية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 2000 راكب، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم، أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم رحلة من التشيك، رحلتين من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، 4 من بولندا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من لكسمبورج، ورحلتين من ألمانيا وأخري من بلغاريا.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة خلال الاسبوع، و أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.