هيئة مكتب نقابة المهندسين تقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحداث الجمعية العمومية

تدين هيئة المكتب الاسلوب الذى تم به ادارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الاعمال الذى تم اقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من اعرق المؤسسات في الوطن الغالى وعلى اصولها وتقاليدها الراسخة .

حفظ الله الوطن وعاشت وحدة المهندسين المصريين.

واستنكر أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، المنعقدة بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فشل الجمعية العمومية فى حسم الملفات المهنية الهامة التى جاءوا للمشاركة فى مناقشتها اليوم، وأرجع المهندسون ذلك إلى التصويت على بنود وجدول أعمال يختلف تماما عما تم الإعلان عنه فى الإعلان الرسمى للجمعية العمومية فى الجرائد والصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل "فيس بوك"، فضلا عن إعادة التصويت على الميزانية 3 مرات رغم رفضها فى أول تصويت.