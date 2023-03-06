شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطوير 251 وحدة رعاية أساسية في النصف الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في الساعة 6 مساء، هناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.