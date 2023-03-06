شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد التعاونيات" يكرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ضرورة التكاتف كما وكيفا بين كافة منظمات المجتمع المدنى للارتقاء بمنظومة الخدمات الاستراتيجية للمجتمع ككل وفقا للتحديات والأحداث المعاصرة مع الأخذ بالدراسات والنماذج التى تتوافق وآليات تطبيقها حسب التشريعات التى تحكم الدول.

وأكد، أن القيادات النقابية التعاونية صاحبة أدوار خالدة فى نجاح أى "عمل أهلى" خاصة عندما يعود منتجها على المجتمعات بالنفع والنماء.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، لمختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة كنموذج للعطاء الذى يقدمه التنظيم العمالى.

وقال "أبو الفتوح" إن التخطيط الجيد لتنفيذ معطيات العمل النقابي الذي هو فى الأصل تطوعي يعد أصل تحقيق كل مفردات الرخاء والرفاء الاجتماعى الذى تقره تشريعات التنظيم النقابى التى تعتمد الخدمات الصحية والاجتماعية أيقونة لها، مؤكدا أن التنظيم العمالى يضم ماكينات بشرية عملاقة تقدم منظومة خدمية ذات جودة لعمال مصر الأوفياء الذين هم صلب عمليات الإنتاج الوطنى.

حضر التكريم المحاسب حسام حنفى مدير عام التعاونيات وأمين صندوق نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية والدكتور سيد محروس من وزارة القوى العاملة.