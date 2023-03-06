شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزير الصناعة لعرض الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تحتاجها السوق المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة؛ للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التجارة والصناعة أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، ويشمل ذلك مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية، والتي من شأنها توطين مجموعة من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، تطرق المهندس أحمد سمير إلى وجود فرص في قطاع الصناعات الكيماوية؛ مثل تصنيع إطارات من المطاط للحافلات والشاحنات وسيارات الركوب، وتصنيع أصباغ وألوان للصناعات النسيجية، وتصنيع بطاريات كهربائية، وتصنيع ألواح وأفلام من بوليميرات البروبلين.

وفي مجال الصناعات الهندسية، أوضح الوزير وجود عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل في: تصنيع الألواح الزجاجية الإلكترونية، وتصنيع وتجميع كمبيوتر محمول ولوحي، وتصنيع لوحات تابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي، وتصنيع سيارات نقل البضاعة، وتصنيع مضخات الطرد المركزي، وتصنيع محولات كهربائية لشحن البطاريات، وتصنيع قواطع تيار ذاتية الحركة ومكونات اللوحات الكهربائية، وتصنيع مضخات كباسات (مضاغط) للهواء أو الغازات ومضخات تفريغ الهواء للتطبيقات.

وتشمل الفرص المتاحة في قطاع الصناعات الهندسية تصنيع عدادات السرعة للمركبات، وتصنيع أوعية الطهي وأدوات المائدة، وتصنيع المحركات الكهربائية والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وتصنيع الكباسات لمعدات أجهزة التبريد والتكييف المنزلية.

وفي مجال الصناعات النسيجية، توجد فرص: تصنيع أقمشة منسوجة من الألياف الصناعية، وتصنيع خيوط غزل قطنية، وتصنيع أقمشة دنيم (جينز)، بينما في مجال الطباعة والتغليف، توجد فرص لتصنيع ورق الكتابة والطباعة.

ثم تطرق الوزير إلى الفرص المتاحة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ويشمل ذلك: تصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفل بالحرارة، وتصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفلة ومكسوة أو مطلية أو مغطاة، وتصنيع مسطحات من الصلب المقاوم للصدأ، وتصنيع مواسير وأنابيب غير ملحومة، وتصنيع زوايا وقطاعات من الحديد أو الصلب.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض هذه القوائم على اتحاد الصناعات، بحيث تتم المساهمة في الترويج لتوطين هذه الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الحوافز الاستثمارية المقترحة للشركات التي ترغب في الاستثمار في هذه الفرص، وتتضمن هذه الحوافز منح الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضي في مختلف المناطق الجغرافية، والاستفادة من صندوق دعم الصادرات، وقيام مكاتب التمثيل التجاري بالترويج لمنتجات تلك المشروعات لدى تجمعات الأعمال في الأسواق الدولية.