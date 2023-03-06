شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المهندسين تقرر زيادة المعاشات 150 جنيها وتعتمد الميزانية بفائض 405 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، زيادة معاشات المهندسين بواقع 150 جنيها شهريا لحين إجراء دراسة اكتوارية.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2022 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2022.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات 405 ملايين و166 ألف جنيه، والذى حقق فائضا، للعام الخامس على التوالى.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2022، أشار " ناصر " أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فى عام 2022 فائضا بلغ حوالى 405 مليون جنيه، حيث بلغت إيراداته حوالى 2 مليار و502 مليون جنيها تقريبا، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و 97 مليون جنيها تقريبا.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر" أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 878,75 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 3,697 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق حوالى 628,39 مليون جنيها.

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2022 فائضا حوالى 16 مليون و325 الف جنيها، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 91 مليون و924 ألف جنيها، فيما بلغت مصروفاته 75 مليون و599 ألف جنية .

كما أوضح أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 72,16 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة للصندوق 116,8 مليون جنيها، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 52,49 مليون جنيها.

وتابع "ناصر" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضا، مقداره حوالى 25 مليون و300 ألف جنيها فى عام 2022، حيث بلغت إيراداته حوالى 275 مليون و212 ألف جنيها، فيما بلغت مصروفاته 249 مليون و912 ألف جنيها، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق 1,63 مليون جنيه، فيما بلغت الأصول المتداولة 72,8 مليون جنيها، كما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 124,93 مليون جنيها.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أن ودائع الصندوق لدى البنوك بلغت 1,19 مليون جنيه، كما بلغت وثائق الاستثمار 20 مليون جنيه، وتم صرف إعانات بمبلغ 473 ألف جنيه.

وفى استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2023، أوضح المهندس محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى 2 مليار و902 مليون جنيها إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالى 2مليار و 532 مليون جنيها، ليحقق فائضا متوقعا 370 مليون و275 ألف جنيها تقريبا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "ناصر" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالى 137 مليون جنيه ومصروفات متوقعة بحوالى 127 مليون و890 الف جنيه ليحقق فائضا متوقعا 9مليون 110 ألف جنيه تقريبا.

وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بحوالى 288 مليون و 973 الف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالى 281 مليون و 440 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا حوالى 7 مليون و 532 ألف جنيه.

وفى نهاية كلمته كشف المهندس محمد ناصر أن زيادة المعاشات بمبلغ 100 جنيه تكلف ميزانية النقابة 180 مليون جنيه، مشيرا إلى أعداد المهندسين بالمعاش تشهد زيادات سنوية كبيرة، حيث قفزت من 130 الف مهندس عام 2018 إلى 158 ألف عام 2022.