شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل موقع تويتر عن العمل لدى آلاف المستخدمين حول العالم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من أنهم غير قادرين على عرض الصور على النظام الأساسى أو فتح الروابط على المنصة فى الوقت الراهن.

ووفقًا لـ downdetector ، تم تقديم ما يقرب من 9000 تقرير يشكو من أن Twitter لا يعمل بشكل صحيح من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين (6 مارس)، فيما يتلقى بعض المستخدمين رسالة خطأ عندما يفتحون رابط Twitter ، تقرأ: "لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول إلى فتح الصور يرجي زيارة مركز المساعدة للحصول على معلومات اكثر".

وحتى الآن لم يعلق تويتر على العطل.