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تعطل موقع تويتر عن العمل لدى آلاف المستخدمين حول العالم.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - اشتكي الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من أنهم غير قادرين على عرض الصور على النظام الأساسى أو فتح الروابط على المنصة فى الوقت الراهن.

 

ووفقًا لـ downdetector ، تم تقديم ما يقرب من 9000 تقرير يشكو من أن Twitter لا يعمل بشكل صحيح من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين (6 مارس)، فيما يتلقى بعض المستخدمين رسالة خطأ عندما يفتحون رابط Twitter ، تقرأ: "لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول إلى فتح الصور يرجي زيارة مركز المساعدة للحصول على معلومات اكثر".

 

وحتى الآن لم يعلق تويتر على العطل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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