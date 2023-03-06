شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تعزيز التجارة الخارجية فى مواجهة أزمة الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تعزيز التجارة الخارجية فى مواجهة أزمة الاقتصاد العالمى.. «معلومات الوزراء» يبحث صياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات.. صادرات مصر 2023..تفاؤل كبير بمستقبل القطاعات الهندسية والكيماوية والمستحضرات والطباعة والبناء والحاصلات الزراعية

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تعزيز التجارة الخارجية فى مواجهة أزمة الاقتصاد العالمى.. «معلومات الوزراء» يبحث صياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات





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