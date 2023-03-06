شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير خضار وفاكهة ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة فى معرض خير مزارعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، مساعد وزير الزراعة، تفاصيل افتتاح معرض حديقة الأورمان "خير مزارعنا لأهالينا"، اليوم؛ في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن أسعار التمور تبدأ من أقل من 20 جنيهًا؛ أقل من سعر الأسواق بشكل كبير.

وأضاف متحدث الزراعة، مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة من أجل خفض التكلفة على المواطنين؛ حيث تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا، اليوم في محافظة الجيزة؛ من أجل تقديم السلع المخفضة للمواطنين.

وأوضح محمد القرش، أن المعرض يوجد به جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، لافتًا إلى أن المعرض يوجد به خير المنتج المصري.

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن كل مواطن يمكنه شراء أي سلعة يحتاجها من المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأشار محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المعرض مستمر في العمل؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حتى بعد انتهاء شهر رمضان؛ من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري من السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق.