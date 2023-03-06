شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف علي التصنيع العسكري، و هشام طلعت مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، و محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية.

وشارك من مجموعة نافيجو الإيطالية، بياترو آنچيليني، و آندريا بولجروس، و خالد نجيب سدراك، مستشار الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو مجموعة "نافيجو" الإيطالية خطة العمل المقترحة، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت الدولية، كوجهة ومقصد رئيسي لسياحة وصيانة اليخوت، حيث تم استعراض محاور العمل اللازمة، والمراسى المقترحة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر على البحرين المتوسط والأحمر، والعوائد المنتظر تحقيقها بشكل مباشر، وكذا العوائد والفوائد غير المباشرة .

وأكد ممثلو المجموعة أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم، من خلال العمل على عدة محاور، تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدمياً وفنياً، وأيضاً تنمية الخدمات المُتَمّمة والمُكملة لليخوت، إلى جانب الترويج والتسويق الدولي لوجهات سياحة اليخوت المصرية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية مصرية مُصممة خصيصاً لسياحة اليخوت.

وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التى تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نافيجو، تمهيداً للتوقيع عليها لبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة.