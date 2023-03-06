شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق كولونيال يعيد للأمريكيين مشاهد حظر النفط في حرب أكتوبر‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الساعات الأولى من صباح يوم 7 مايو 2021 ، اكتشف موظف في غرفة التحكم في شركة ‏كولونيال بايبلاين الامريكية مذكرة فدية من قراصنة يطالبون بعملة مشفرة مقابل فك تشفير ‏بيانات شركة النفط والغاز. وسرعان ما أغلقت الشركة خط الأنابيب البالغ طوله 5500 ميل والذي ‏ينقل 2.5 مليون برميل من الوقود يوميًا من تكساس إلى نيوجيرسي لاحتواء التهديد. ‏

وفي نهاية المطاف، دفعت شركة كولونيال بايبلاين للمتسللين ما يقرب من 5 ملايين دولار من عملة ‏البيتكوين واستأنفت عملياتها بعد خمسة أيام - ولكن ليس قبل ذلك كانت هناك طوابير طويلة في ‏محطات الوقود ، وأسعار وقود أعلى ، وشراء ذعر وقال البعض ان الازمة اعادت مشاهد حظر ‏النفط أيام حرب أكتوبر

هجوم برنامج الفدية من شركة ‏Colonial Pipeline‏ بأنه "أحد أكبر الاضطرابات التي لحقت ‏بالبنية التحتية الأمريكية الحيوية من قبل المتسللين في التاريخ." ‏

كان الاختراق رمزًا لسلسلة من الهجمات الإلكترونية البارزة في عام 2021 والتي وجهت تحذيرات ‏حادة من الخبراء بشأن ضعف أنظمة التحكم الصناعية والبنية التحتية الحيوية. ‏

وفي نوفمبر، رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأى شخص يمكنه تقديم معلومات عن اعضاء جماعة القرصنة الالكترونية التى شنت هجوما إلكترونيا واستطاعت اختراق خط غاز "كولونيال" مايو الماضى، ما أدى لتعطيل إمدادات الغاز بشكل مؤقت لعدة ولايات.

وفقا لصحيفة ذا هيل، صدرت المكافأة للحصول على معلومات حول هوية وموقع عملاء المجموعة الإجرامية الإلكترونية من DarkSide ransomware، والتى يعتقد أنها مقرها فى روسيا، ومكافأة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن الأفراد الذين يتطلعون إلى المشاركة فى هجمات مجموعة القرصنة.

تم تقديم المكافأة كجزء من برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية، حيث دفعت الوكالة أكثر من 135 مليون دولار من المكافآت حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان: "من خلال تقديم هذه المكافأة، تظهر الولايات المتحدة التزامها بحماية ضحايا برامج الفدية فى جميع أنحاء العالم من الاستغلال من قبل مجرمى الإنترنت".