شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إصدار قرار بتغيير اسم مدينة سانت كاترين لمدينة "التجلى الأعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار قرار بتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أي تغيير، وذلك حفاظاً على هوية المدينة التاريخية والأثرية، وشهرتها العالمية بهذا الاسم، مُشيرةً إلى أن التجلي الأعظم هو مشروع جار تنفيذه بمدينة سانت كاترين، ولا علاقة له باسم المدينة، وإنما يستهدف تحويل المدينة إلى مدينة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الروحاني والأثري للمكان، من خلال حماية هوية المدينة التاريخية وحماية آثارها سواء الدينية أو غيرها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.