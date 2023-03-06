شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نفذنا مشروعات باستثمارات 325 مليار جنيه بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية من الوزارات المسؤلة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات، وبلغ حجم إستثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالى 325 مليار جنيه، وتستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات .

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير إلي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، على الدور العظيم والهام الذي يقوم به، مثنياً علي دور لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ .

وقال آمنة إن الوزارة حرصت على أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة، والتي تضمنت ض قيادة محلية، حيث تم إعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الإكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الآخري .