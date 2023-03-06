شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل بمبادرة الرئيس السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التسجيل فى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى السرطان.

وقالت وزارة الصحة والسكان على المريض الذهاب لأقرب وحدة صحية خاصة بالكشف عن سرطان الكبد وإجراء الفحوص مثل تحليل دلالات الاورام والفحص الاكلينيكى والسونار.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا ثبت إصابة الشخص بالورم ينتقل إلى المرحلة الأخرى من المبادرة وهى علاج الأورام وتتمثل طرق العلاج بالأشعة التداخلية والتدخل الجراحى وحقن كبماوى والعلاج الدوائى والعلاج التحفظى في بعض الحالات المتقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.