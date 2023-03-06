شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل "عمومية المهندسين" ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس الاستشاري يسرى الديب، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتُعقد في الخامسة مساء، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا بحضور ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا،بحضور300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تعقد بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.