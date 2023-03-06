شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن عمل تحاليل المقبلين على الزواج بمركز أو معمل أو مستشفى خاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحصول على الشهادة المميكنة الخاصة بإجراء التحاليل للمقبلين على الزواج، مشيرة إلى أنه لا بد من إجراء التحاليل والفحوص الطبية بوحدات الرعاية الأولية التابعة للمبادرة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات بمدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وتابع: يمكن التعرف على خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج من خلال اللينك التالى

https://bit.ly/3Zjpw5w ، كما يمكن التعرف على أماكن الوحدات ببقية محافظات الجمهورية لاستخراج الشهادات

https://bit.ly/3xVzPAW



