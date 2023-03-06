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مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق بيراميدز إلى توجو

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القاهرة - سامية سيد - أقلعت اليوم رحلة مصرللطيران رقم MS3910 بطائرة طراز إيرباص A330-300 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي إلي مطار لومي عاصمة دولة توجو، وعلى متنها بعثة فريق نادي بيراميدز استعدادا لمواجهة فريق أسكو كارا التوجولي يوم الأربعاء القادم بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

 

وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات سفر فريق بيراميدز الذي يمثل الكرة المصرية في هذه البطولة الأفريقية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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