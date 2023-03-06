شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه مجموعة نصائح هامة للحماية من التقلبات الجوية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التعرض للطقس البارد، خارج المنزل أو داخله، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الإصابات البدنية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض درجات الحرارة وموجات البرودة.

وأشار"عبدالغفار" إلى أن انخفاض درجة حرارة الجسم في أجواء الشتاء الباردة قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد لفترة طويلة في البرد والرياح وتحت تساقط المطر.

ووجه "عبدالغفار" عددًا من النصائح للوقاية من تعرّض الجسم للبرودة وتداعياتها، مؤكدًا ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس وقراءات برودة الرياح، والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس.

وأكد "عبدالغفار" ضرورة أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء، وتغيير الملابس المبللة، في أسرع وقت ممكن، وكذلك الحرص على ارتداء غطاء للرأس يغطي الاذنين بالكامل، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

ولفت إلى أهمية ارتداء القفازات المُبطّنة والملتصقة بالأصابع بدلاً القفازات العادية، وارتداء الجوارب المبطنة والتي تمتص الرطوبة وتشكل عازلاً، مع ارتداء أحذية تُقاوم تسريب الماء في أوقات تساقط الأمطار.

ونوه إلى ضرورة مراقبة ظهور أي علامات للتثليج في الجلد، وخاصة في جلد أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف والخدين والذقن، ويتم التوجه إلى مكان دافئ إذا لاحظ الشخص أي من تلك العلامات.

وقال "عبدالغفار" إنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد، لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين، لأن ذلك يساعد على تدفُق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

أما فيما يخص الأطفال، شدد "عبدالغفار" على ضرورة حماية الأطفال من التعرض لموجات البرد، والاهتمام بتغذيتهم الجيدة وتدفئتهم عبر ارتداء ملابس سميكة ، وتغطية الطفل بالبطانيات بشكل جيد خلال فترة النوم.

وأضاف "عبدالغفار" أنه في حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل في فصل الشتاء يجب على الأمهات والأباء إلباس الرضع والأطفال الصغار ملابس ثقيلة مناسبة، وضرورة الحرص على تغطية رأس وعنق الطفل وتدفئتهما.