شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: "مراكب النجاة" حققت نجاحات كبيرة..والدولة تستجيب لمطالب المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تعمل على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، لافتة إلى أنه على سبيل المثال حينما طلب المصريين فى الخارج أن يتحول الفصل إلى فصلين دراسيين فى المدارس، تم التواصل مع وزير التربية والتعليم، واستجاب للأمر، كذلك الحال فيما يتعلق بالمنصة الخاصة بالطلبة والامتحانات الأونلاين فتمت الاستجابة لجميع مطالبهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج حول العالم .

وأضافت أنه حينما كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بأساتذة الجامعات من المصريين العاملين بالخارج، والذين تخطوا أكثر من 10 سنوات، وكان سيتم فصلهم من وظائفهم، تم التواصل مع وزير التعليم العالى وقرر مجلس الوزراء منحهم سنة إضافية لتوفيق أوضاعهم حتى يعودوا لوظائفهم دون ضغوط.

ولفتت جندى إلى أن هناك برامج هامة خاصة بالهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وبرامج للتدريب للتوظيف بما فى ذلك البرنامج الرئاسى التى تقوم به وزارة الهجرة برنامج "مراكب النجاة"، وحقق مزيد من النجاحات فى التوعية ضد الهجرة غير الشرعية فى 14 محافظة هى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، كذلك نوفر البدائل المهنية فى يد المواطنين ونوفر لهم الوظائف سواء فى الداخل أو فى الخارج من خلال المركز المصرى الألمانى بالتعاون مع ألمانيا، خاصة وأنه مجتمع به شيخوخة فيقوم باستقدام الشباب.

واستطردت: لدينا برنامج يتحدث باللغة العربية نحاول أن نُعٍرف من خلاله باللغة العربية، وليس فقط ذلك بل نعرف بالتاريخ المصرى وعمق وعظمة الحضارة المصرية، ونحاول أن نؤثر فى الأبناء فى المدارس الدولية الموجودة فى مصر، وكذلك أبنائنا فى الخارج، كما نسعى لتعريفهم بمصر القديمة ومصر الحديثة من خلال كثير من المؤسسات والمشروعات الكبرى.