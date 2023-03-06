شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد لرئيسة لرئيسة اليونسكو أهمية الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو تامارا راستوفاك.

أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية ترحب باستهلال رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة جولتها في المنطقة العربية بزيارة القاهرة، والتي تستضيف أول مكتب لمنظمة اليونسكو خارج مقرها الرئيسي، معرباً عن دعمه للنهج البناء الذي اتبعته رئيسة المجلس في رئاستها لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة منذ انتخابها في نوفمبر 2019.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد على أهمية الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل المنظمة، وتبني قراراتها بناء على التوافق قدر الإمكان، وعقب تشاور واسع النطاق، مع التركيز على مهام المنظمة الرئيسية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. كما تناول سبل تعزيز دور منظمة اليونسكو في دعم طلبات الدول الأعضاء في استعادة تراثهم وممتلكاتهم الثقافية المسلوبة.

ومن جانبها، أعربت رئيسة المجلس التنفيذي عن تقديرها البالغ لدعم مصر ووفدها الدائم لدى اليونسكو لمهامها، وبما يمكنها من أداء مسئولياتها بنجاح. كما حرصت على إحاطة وزير الخارجية بالقضايا التي تمثل تحدياً خاصاً امام عمل المنظمة فى الوقت الحالى، مؤكدةً على حرصها على العمل من خلال التوافق ومشاركة جميع الاعضاء فى صياغة مواقف مجلس المنظمة بعيداً عن الاستقطاب السياسى، وبما يضمن تنفيذ أهداف المنظمة التنموية والثقافية.