شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الاستثمار فى العنصر البشرى من أهم أولويات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن دور المعهد يركز على التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، في ضوء ارشادات رؤية مصر 2030 فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح في كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
وأوضحت شريف أن التعاون بين المعهد وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية يشمل عدة مجالات منها بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، الأنشطة البحثية والأكاديمية، الخدمات الاستشارية، إلى جانب مشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية، مضيفة أن تنفيذ هذا التعاون يتم من خلال عقد تدريبات وورش عمل وتبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية د. سانجيف خاغرام، الرئيس التنفيذي عميد الكلية والرئيس التنفيذي، د. محمد السحيمي، رئيس تطوير الأعمال العالمية، مامادو درام، رئيس التعليم والابتكار وإدارة المشاريع - مجموعة ADS، ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية، مصطفي كمال، المستشار القانوني للمعهد، أماني الديب، مدير ادارة التعاون الدولي.