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الجريدة الرسمية تنشر الاشتراطات والمعايير البيئية المصرية الخاصة بتقييم الفنادق

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، رقم 90 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 670 لسة 2019 والخاص بقواعد تصنيف المنشآت الفندقية، حيث نشرت الجريدة الاشتراطات والمعايير البيئية المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية.

 

والفندق البيئي هو مكان إقامة مؤسس بشكل متوافق مع المعايير البيئية دون إحداث ضرر للبيئة المحيطة، كما أن له دور في المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والعمل على النهوض بالسياحة المستدامة.

 

وننشر النص الكامل للاشتراطات والمعايير البيئية المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية..

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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