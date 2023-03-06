شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، بزيارة إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وذلك فى إطار متابعة العملية التعليمية وانتظام الفصل الدراسى الثانى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وقد رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة چيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وكان فى استقبال الوزيران فريق الكشافة بالمدرسة، بالأناشيد الوطنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، مؤكدًا أنه تم تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 25%، وصولًا إلى نسبة 100% فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى إن وزارة الشباب والرياضة تستهدف قدرات الشباب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة ، ونشر الثقافة الرياضية، لافتًا إلي أن وزارة الشباب والرياضة تهتم برعاية الطلاب من اليوم الأول للدراسة، وفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم لدعم ورعاية الموهوبين من الطلاب، وهناك العديد من الأنشطة المشتركة بين الوزارتين تعمل على رعاية الطلاب فى التعليم قبل الجامعى واكتشاف أبطال رياضيين يشاركون فى المسابقات العالمية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزيران اليوم الرياضى بالمدرسة والذى تضمن مشاهدة عروض الطالبات لرياضة الكاراتية، وعرض الطالبات فقرة الحبال، وممارسة الطلاب لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة.

كما تفقد الوزيران ورش العمل فى حجرات التربية الفنية، والمجال الصناعى، والتربية الزراعية، وورشة عمل الفوانيس، والاقتصاد المنزلى، وشاهدا أعمال الطالبات وإبداعاتهن الفنية من أعمال.

وتفقد الوزيران أيضًا عددًا من الفصول أثناء تنفيذ حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا، كما تفقدا أحد فصول الصف الأول الإعدادى أثناء شرح مادة اللغة العربية، حيث تحاور وزير التربية والتعليم مع الطالبات عن موضوع الدرس، وبالإضافة لذلك، تفقد الوزيران غرفة المصادر لذوى الاحتياجات الخاصة وأجرى الوزيران حوارًا مع الطالبات حول دراستهن وهواياتهن، كما وجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم لهن، وتابع الوزيران ندوة للطالبات عن العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.