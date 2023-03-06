وزيرة التضامن: أعداد المترددين على منصة "مودة" تخطت 4.6 مليون شخص

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً مفصلاً عن إنجازات وجهود المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" منذ إطلاقه فى عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، حيث يعد البرنامج أحد التدخلات التى ترعاها الدولة للحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، خاصة أنه وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع مطرد فى عدد حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بين حديثى الزواج، فقد أوضحت المؤشرات أن 15% من حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى من الزواج، و38% تقع خلال السنوات الثلاث الأولى مما يتعين ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات الحياتية التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى ومتماسك.

واضاف التقرير أنه قد تم تكوين 7 شبكات من الكوادر التدريبية بإجمالى 1422 مدربا معتمدًا على مستوى الجمهورية منهم 744 عضو هيئة تدريس بـ 27 جامعة و 140 عضو هيئة تدريس داخل 97 معهدًا و130 مدربًا من الشباب منهم 7 من ذوى الإعاقة و115 كادرا تطوعيا داخل 14 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و26 أستاذًا من أساتذة الصحة الإنجابية، و 16 كادراً من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، بالإضافة إلى 251 طالب/ة ضمن أسر مودة داخل المعاهد، وقد استطاع المشروع أن يصل بتدريباته وفعالياته المباشرة إلى 494.846 مستفيدًا من طلاب الجامعات الحكومية والمعاهد وشباب وفتيات من المخطوبين والمتعافين من الإدمان وأسرهم ومكلفى الخدمة العامة وأبناء المناطق المطورة وقرى حياة كريمة، كما توفر إحدى مبادراته سبل الإتاحة والدمج للشباب ذوى الإعاقة ضمن التدريبات المباشرة.

ويتبنى المشروع منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.

وأكدت راندا فارس مدير المشروع أنه تم إعداد مكون علمى خاص بكل فئة مستهدفة ويتناول كافة الجوانب والقضايا التى تتعلق بالحياة الأسرية والإعداد السليم لها ويراعى من خلاله المعايير العلمية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة ويناقش القضايا الأسرية الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم إطلاق منصة "مودة" الإلكترونية فى ديسمبر 2019 تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية، حيث تخطى أعداد المترددين عليها 4.6 مليون متردد حتى ديسمبر 2022 وقد قام المشروع بترجمة محتوى المنصة إلى لغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية.

وأضافت فارس أن المشروع تضمن عدة أنشطة إعلامية وثقافية مكثفة، فقد تم إنتاج برنامج "مودة ورحمة" للدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوة بدار الإفتاء، حيث تناول رؤية الإسلام الوسطى فى تكوين وإدارة الأسرة، كما تم إنتاج عمل درامى إذاعى "سعيدة مش سعيدة"، أيضاً تم إنتاج عمل غنائى مصور بعنوان "رحلة واحدة" بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبى والفنان عزيز الشافعي، وقد حقق ما يزيد على 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى خلال 10 أيام وتم إنتاج عدد (35) فيديو، وإنفوجراف مع سفراء المشروع ويُركز المحتوى على مختلف الأهداف والقضايا التى يتبناها المشروع.

وأشارت فارس إلى أن المشروع بث جلسات تفاعُلية مُباشرة مع مجموعة من الخُبراء لتفنيد المفاهيم المغلوطة ورفع الوعى بالمفاهيم الصحيحة، وشارك فيها 50 ألف شخص خلال الشهر الأول علاوة على تنفيذ 12 عرضًا مسرحيًا بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بحضور ما يزيد على 5 آلاف شخص، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مؤخراً أولى جلسات البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي بمشاركة 8500 شخص، وتتناول موضوعات مختلفة تخص الأسرة والحياة الزوجية، وسيتم بث جلسة أسبوعية كل يوم جمعة من 8 مساء، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023 وتقدم اللقاءات الكاتبة نشوى الحوفي.