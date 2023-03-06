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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة مناقشة مشكلات التعدى على الملكية الفكرية بالمؤتمر الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر
وشارك فى الجلسة صامويل سانغو المدير الإقليمي لجمعيات المؤلفين والملحنين، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الإبتكار التطبيقي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة روان الدباس المديرية الإقليمية للملكية الفكرية بدولة الإمارات والمستشارة نهاد الحسبان رئيسية المحكمة الإبتدائية بالإردن
وقد شارك في فعاليات اليوم الثاني 220 مشارك من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر والخبراء الدوليين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وسيلفي فوربان نائب مدير عام منظمة الويبو والوفد المشارك من المنظمة.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل افتتح أمس فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية وممثلي المؤسسات القضائية وجمعيات حقوق الملكية الفكرية وذلك من 21 دولة عربية وبمشاركة خبراء من دول أفريقية وأوروبية وأمريكية.
المؤتمر الإقليمي الاول لحماية حقوق الملكية الفكرية (1)
المؤتمر الإقليمي الاول لحماية حقوق الملكية الفكرية (2)