شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة مناقشة مشكلات التعدى على الملكية الفكرية بالمؤتمر الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات اليوم الثاني، المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية الذى، تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، جلسة نقاشية حول مشكلات التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام الذكاء الإصطناعي، والتى انتهت منذ قليل.

وشارك فى الجلسة صامويل سانغو المدير الإقليمي لجمعيات المؤلفين والملحنين، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الإبتكار التطبيقي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة روان الدباس المديرية الإقليمية للملكية الفكرية بدولة الإمارات والمستشارة نهاد الحسبان رئيسية المحكمة الإبتدائية بالإردن

وقد شارك في فعاليات اليوم الثاني 220 مشارك من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر والخبراء الدوليين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وسيلفي فوربان نائب مدير عام منظمة الويبو والوفد المشارك من المنظمة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل افتتح أمس فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية وممثلي المؤسسات القضائية وجمعيات حقوق الملكية الفكرية وذلك من 21 دولة عربية وبمشاركة خبراء من دول أفريقية وأوروبية وأمريكية.