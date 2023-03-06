أخبار مصر.. الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع أصحاب الأمراض من أداء مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

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الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

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