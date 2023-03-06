شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: المدارس بيتخرج منها أبطال رياضيين والمدرسة منشأ تربوي لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المدرسة هى منشأ تربوى لبناء الإنسان، ليس فقط فى الجوانب العقلية والتعليمية، بل بالأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب خلال جولته بيوم الأنشطة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، يرافقه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن هناك تكليف من القيادة السياسية للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ على الصحة والتنشئة فى سن صغير قائلا : فى 25 مليون طالب بيخرج منهم أبطال قائلا: ملعبك فى مدرستك، ومدرستك فى مراكز الشباب.

ووجه وزير الشباب الشكر لوزير التربية والتعليم لأنه فتح دمج معطيات وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية والتعليم.

وشهد الوزيران عروضا من الطالبات، حيث قدمن ألعاب رياضية، مثل الكاراتيه، وسط تصفيق من الحضور والثناء على أداء الطالبات.

وقدمت الطالبات مجموعة من الألعاب الأخرى، حيث استعرضن المهارات أمام الوزيران والحضور من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم فى القاهرة.

ويتضمن يوم الأنشطة‫ ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية، ويكون ذلك بمشاركة مديرى عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة فى اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، فى كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشري.