النقل تحدد مسار القطار الكهربائى السريع فى المسافة من مطار سوهاج حتى فرشوط.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، مشروع الخط الثانى للقطار السريع، لتدقيق المسار فى المسافة من مطار سوهاج حتى فرشوط، يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واستشارى المشروع ( الاستشارى العام – استشارى المسار – استشارى الأعمال الهيدرولوجيه والأعمال المساحية مواقع العمل فى هذه المسافة، حيث تم تدقيق وإقرار المسار النهائى لها حيث روعى فى اختيار المسار عدم المرور من خلال الأراضى الزراعية والأثرية، حيث تم المرور من خلال المنطقة الصحراوية غرب مدينة سوهاج وذلك فى اطار حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها الدائمة بعدم المساس بالأراضى الزراعية قدر الإمكان وبما يساهم فى تحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ المشروع وبما يتطابق مع المعايير الفنية لمسار القطار السريع.

وأكد الوزير أنه روعى فى اختيار مواقع المحطات فى هذه المسافة بأن تكون أقرب مايكون من مطار سوهاج وبما يساهم فى تشجيع السياحة وخدمة حركة تنقل المواطنين فمحطة سوهاج ستساهم فى خدمة حركة تنقل المواطنين من اهالى سوهاج وكذلك خدمة مطار سوهاج والمنطقة الصناعية فى جرجا وستخدم محطة ابيدوس المنطقة الاثرية ومحور دار السلام كما ستخدم محطة فرشوط الاهالى فى نطاق مركز ومدينة فرشوط والمدن المجاورة لها .

وفى تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية ( سيمنز ) بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، الإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأضاف أن إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع ( أكتوبر – أبو سمبل ) يهدف الى عدد من الركائز الاساسية تتمثل في (أن مسار الخط الثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصرى / فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي كما ان انشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع يؤدى إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره بأعلى جودة ويليق باهالينا فى الصعيد الذى يصل عددهم اكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط سكة حديد واحد فقط - ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) .-ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد ( غرب المنيا - توشكي - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .-الربط بين المناطق السياحية ( تشجيع سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – خدمة السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث - التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .- الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية .- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة - الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير .-توفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه او بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها.