شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ67 مليون دولار × أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار.

وأوضح وزير الزراعة ، أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بحوالي 34.4 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30.4 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2.2مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 2 مارس 2.883 مليون طن منهم 2.044مليون طن ذرة ، 839 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.